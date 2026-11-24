FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile betrug an diesem Tag 7,13 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.402,525 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.315,57 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 23.11.2026 auf 14,49 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,16 Prozent.
Insgesamt war Scottish Mortgage Investment Trust zuletzt 14,42 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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