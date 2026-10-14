FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 14.10.2016 wurden Segro-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Segro-Papier bei 4,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,185 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 228,16 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 13.10.2026 auf 9,43 GBP belief. Damit wäre die Investition um 128,16 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 12,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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