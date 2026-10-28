FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Profitabler Segro-Einstieg?

28.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Segro-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Segro-Anteile bei 6,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.447,597 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (9,10 GBP), wäre das Investment nun 13.170,24 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,70 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 12,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net