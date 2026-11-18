Profitable Segro-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Segro gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Segro-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,02 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.425,314 Segro-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 9,08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.941,85 GBP wert. Mit einer Performance von +29,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Segro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net