FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Segro gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Segro-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,02 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.425,314 Segro-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 9,08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.941,85 GBP wert. Mit einer Performance von +29,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Segro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Segro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Segro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen