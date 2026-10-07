FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Segro von vor 5 Jahren angefallen

Profitable Segro-Investition?

07.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Segro-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Segro-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,09 GBP wert. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Segro-Aktie investiert, befänden sich nun 827,472 Segro-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 9,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.614,40 GBP wert. Aus 10.000 GBP wurden somit 7.614,40 GBP, was einer negativen Performance von 23,86 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Segro bezifferte sich zuletzt auf 12,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net