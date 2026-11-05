FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

05.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Severn Trent-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Severn Trent-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Severn Trent-Anteile bei 26,93 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Severn Trent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,713 Severn Trent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,51 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 04.11.2026 auf 33,26 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,51 Prozent.

Der Marktwert von Severn Trent betrug jüngst 9,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net