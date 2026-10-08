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FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Severn Trent-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Severn Trent plc
35.86 EUR -0.56 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen

Die Severn Trent-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Severn Trent-Papier bei 23,11 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 432,713 Severn Trent-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.232,37 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 07.10.2026 auf 30,58 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 32,32 Prozent.

Severn Trent wurde am Markt mit 9,40 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.11.12 Severn Trent neutral Exane-BNP Paribas SA
23.11.12 Severn Trent neutral Exane-BNP Paribas SA
17.07.06 Severn Trent Water empfohlen Wirtschaftswoche
13.04.06 Severn Trent kaufen Fuchsbriefe
19.05.05 Severn Trent: Overweight JP Morgan

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