FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Severn Trent-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Severn Trent-Anteile 23,66 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Severn Trent-Papier investiert hätte, hätte er nun 42,265 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 1.357,57 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,12 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,76 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Severn Trent belief sich zuletzt auf 9,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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