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FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Severn Trent plc
36.34 EUR 0.26 EUR 0.72 %
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Am 13.08.2023 wurde die Severn Trent-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Severn Trent-Papier 24,03 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,161 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,26 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 12.08.2026 auf 31,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,26 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich jüngst auf 9,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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28.11.12 Severn Trent neutral Exane-BNP Paribas SA
23.11.12 Severn Trent neutral Exane-BNP Paribas SA
17.07.06 Severn Trent Water empfohlen Wirtschaftswoche
13.04.06 Severn Trent kaufen Fuchsbriefe
19.05.05 Severn Trent: Overweight JP Morgan

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