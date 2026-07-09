FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Severn Trent-Aktionäre freuen
So viel Dividende zahlt Severn Trent.
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Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Severn Trent am 09.07.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,26 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 3,28 Prozent. 371,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 4,21 Prozent.
Severn Trent- Ausschüttungsrendite im Fokus
Die Severn Trent-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 29,54 GBP in den Feierabend. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Severn Trent-Aktie. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die Severn Trent-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Severn Trent-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 4,81 Prozent.
Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Severn Trent-Kurs via London 21,46 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 77,47 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Severn Trent
Für 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,30 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,41 Prozent zulegen.
Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Severn Trent
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Severn Trent beträgt aktuell 8,933 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Severn Trent verfügt über ein KGV von aktuell 25,02. 2026 setzte Severn Trent 2,831 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 1,24 GBP.
Redaktion finanzen.net
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