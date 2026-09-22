FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,08 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,835 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,79 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 21.09.2026 auf 34,89 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,79 Prozent.
Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 202,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen