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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investmentbeispiel

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
41.08 EUR 0.00 EUR -0.01 %
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Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,08 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,835 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,79 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 21.09.2026 auf 34,89 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 202,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

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