FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Shell (ex Royal Dutch Shell) gewesen.
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Am 27.10.2021 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,70 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 564,908 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 22.593,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 40,00 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125,94 Prozent zugenommen.
Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 227,31 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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