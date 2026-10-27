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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Shell (ex Royal Dutch Shell) gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.74 EUR -0.41 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2021 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,70 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 564,908 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 22.593,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 40,00 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125,94 Prozent zugenommen.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 227,31 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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