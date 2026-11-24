Hochrechnung

Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 16,52 GBP wert. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,053 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 35,67 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,93 GBP wert. Mit einer Performance von +115,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 201,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net