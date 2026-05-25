FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.05.2025 wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,322 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 32,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.324,38 GBP wert. Die Steigerung von 1.000 GBP zu 1.324,38 GBP entspricht einer Performance von +32,44 Prozent.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 178,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net