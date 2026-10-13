FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers betrug an diesem Tag 26,97 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,708 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,23 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 12.10.2026 auf 38,36 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +42,23 Prozent.
Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 216,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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