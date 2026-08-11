FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentabler Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?

18.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,33 GBP wert. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,979 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.264,53 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 17.08.2026 auf 33,30 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,45 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Marktkapitalisierung von 185,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net