FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnendes Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment?

04.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Shell (ex Royal Dutch Shell) -Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,79 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 676,315 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 34,06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23.031,92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130,32 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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