FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,79 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 676,315 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 34,06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23.031,92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130,32 Prozent vermehrt.
Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 188,67 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Rating
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets