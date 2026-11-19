Dividenden-Auszahlung

Smiths-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Smiths-Dividende aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Smiths am 18.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,48 GBP für das Jahr 2026. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,35 Prozent gestiegen. Insgesamt wurde entschieden 149,00 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung von Smiths hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 1,97 Prozent reduziert.

Smiths- Ausschüttungsrendite im Blick

Via London beendete die Smiths-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 25,66 GBP. Heute wird das Smiths-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Smiths-Anteilsschein auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die Smiths-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Smiths-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,84 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,96 Prozent.

Smiths-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Smiths via London 6,03 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 13,64 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Smiths- Dividendenerwartung

Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,51 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,99 Prozent ansteigen.

Smiths-Basisinformationen

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Smiths steht aktuell bei 7,151 Mrd. GBP. Das KGV von Smiths beläuft sich aktuell auf 29,56. 2026 setzte Smiths 1,937 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 6,29 GBP.

Redaktion Finanzen.net