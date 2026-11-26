Langfristige Anlage

Wer vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Spirax-Sarco Engineering -Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 67,70 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 14,771 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 73,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.089,36 GBP wert. Damit wäre die Investition um 8,94 Prozent gestiegen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Spirax-Sarco Engineering

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Spirax-Sarco Engineering

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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