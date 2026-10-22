FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren verdient

Rentables Spirax-Sarco Engineering-Investment?

22.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Spirax-Sarco Engineering-Aktien gewesen.

Am 22.10.2016 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 45,67 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 218,962 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16.006,13 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 21.10.2026 auf 73,10 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,06 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 5,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net