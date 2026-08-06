FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Spirax-Sarco Engineering-Anlage im Blick

13.08.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Spirax-Sarco Engineering-Papier 104,70 GBP wert. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,551 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 689,11 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 12.08.2026 auf 72,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,09 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net