FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 3 Jahren eingefahren

Profitable Standard Life-Investition?

25.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Standard Life-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Standard Life-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,11 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die Standard Life-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.956,947 Standard Life-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.358,12 GBP, da sich der Wert einer Standard Life-Aktie am 24.09.2026 auf 8,87 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 73,58 Prozent vermehrt.

Alle Standard Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net