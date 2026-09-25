FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Standard Life-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Standard Life-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,11 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die Standard Life-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.956,947 Standard Life-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.358,12 GBP, da sich der Wert einer Standard Life-Aktie am 24.09.2026 auf 8,87 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 73,58 Prozent vermehrt.
Alle Standard Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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