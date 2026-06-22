FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor einem Jahr eingefahren

Standard Life-Performance

Vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Standard Life-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,53 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 153,139 Standard Life-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.06.2026 1.274,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,32 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 27,41 Prozent vermehrt.

Alle Standard Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net