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Rentable Standard Life-Investition?

FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Standard Life-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Life PLC Registered Shs
10.89 EUR 0.03 EUR 0.28 %
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Standard Life-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Standard Life-Papier letztlich bei 6,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Standard Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.598,795 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.788,86 GBP, da sich der Wert einer Standard Life-Aktie am 03.09.2026 auf 9,25 GBP belief. Mit einer Performance von +47,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Standard Life belief sich zuletzt auf 9,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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