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Dividenden-Aktie

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken StJamess Place-Aktionäre entgegen

01.05.26 14:03 Uhr
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken StJamess Place-Aktionäre entgegen | finanzen.net

Investoren aufpasst: So hoch fällt die StJamess Place-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
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St.James's Place PLC
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Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert StJamess Place am 30.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,18 GBP für das Jahr 2025. Die Dividende wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. Die Gesamtausschüttung lässt sich StJamess Place 96,30 Mio. GBP kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 25,72 Prozent an.

Dividendenrendite im Fokus

Zum London-Schluss ging das StJamess Place-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 12,19 GBP aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von StJamess Place wird der StJamess Place-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den StJamess Place-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2025 weist der StJamess Place-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,30 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,07 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von StJamess Place via London um 10,44 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 98,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von StJamess Place

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,22 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,82 Prozent zulegen.

StJamess Place-Basisdaten

Die Dividenden-Aktie StJamess Place gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 6,004 Mrd. GBP wert. StJamess Place besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,86. 2025 setzte StJamess Place 30,234 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,00 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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