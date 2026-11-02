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StJamess Place-Anlage im Blick

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätte eine Investition in StJamess Place von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in StJamess Place eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
St.James's Place PLC
12.40 EUR -0.50 EUR -3.88 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen StJamess Place-Anteile an diesem Tag bei 6,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,138 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 10,40 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,43 Prozent vermehrt.

Am Markt war StJamess Place jüngst 5,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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St.Jamess Place Analysen

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Datum Rating Analyst
17.01.14 StJamess Place kaufen Deutsche Bank AG

Information

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