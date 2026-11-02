FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätte eine Investition in StJamess Place von vor 3 Jahren abgeworfen

StJamess Place-Anlage im Blick

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in StJamess Place eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades StJamess Place -Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen StJamess Place-Anteile an diesem Tag bei 6,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,138 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 10,40 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,43 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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