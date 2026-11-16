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Lukrative Tesco-Anlage?

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Tesco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
6.70 EUR 0.10 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2016 wurde das Tesco-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,038 Tesco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 5,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,49 GBP wert. Mit einer Performance von +107,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.22 Tesco Buy UBS AG
17.06.22 Tesco Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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