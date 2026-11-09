FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren eingebracht

Profitables Tesco-Investment?

09.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tesco-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Tesco-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Tesco-Papier an diesem Tag bei 2,78 GBP. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tesco-Aktie investiert, befänden sich nun 3.599,064 Tesco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 5,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.938,82 GBP wert. Aus 10.000 GBP wurden somit 19.938,82 GBP, was einer positiven Performance von 99,39 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Tesco belief sich jüngst auf 34,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net