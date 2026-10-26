FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Tesco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Tesco-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Tesco-Aktie letztlich bei 4,55 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,959 Tesco-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,05 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 23.10.2026 auf 5,38 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 118,05 GBP, was einer positiven Performance von 18,05 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Tesco einen Börsenwert von 33,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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