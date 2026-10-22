Langfristige Investition

FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tritax Big Box REIT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

22.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Tritax Big Box REIT eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tritax Big Box REIT-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1,34 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,738 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 107,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,44 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,92 Prozent zugenommen. Am Markt war Tritax Big Box REIT jüngst 4,19 Mrd. GBP wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net