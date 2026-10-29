FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Tritax Big Box REIT-Investment gewesen.
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Tritax Big Box REIT-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,25 GBP wert. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, befänden sich nun 444,512 Tritax Big Box REIT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 1,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 645,43 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 35,46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Tritax Big Box REIT eine Börsenbewertung in Höhe von 4,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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