FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie Investoren gebracht.
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Die Unilever-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,79 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,181 Unilever-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.329,84 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 27.10.2026 auf 48,93 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,98 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Unilever eine Marktkapitalisierung von 105,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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