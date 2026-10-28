FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren eingefahren

Frühe Anlage

28.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Unilever -Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,79 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,181 Unilever-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.329,84 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 27.10.2026 auf 48,93 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,98 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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