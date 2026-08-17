FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Unilever-Investition?

19.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unilever gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Unilever-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Unilever-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,351 Unilever-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 45,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,63 Prozent gesteigert.

Unilever erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net