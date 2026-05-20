FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Unilever-Investition?

Vor Jahren Unilever-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Unilever-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,55 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,244 Unilever-Anteilen. Die gehaltenen Unilever-Aktien wären am 26.05.2026 95,06 GBP wert, da der Schlussstand 42,36 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,94 Prozent verringert.

Unilever war somit zuletzt am Markt 92,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net