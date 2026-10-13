FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Profitable United Utilities-Investition?

13.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Utilities-Aktien verdienen können.

Am 13.10.2016 wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,41 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,326 United Utilities-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 1.525,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,35 GBP belief. Mit einer Performance von +52,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 10,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net