United Utilities-Anlage unter der Lupe

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Utilities-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit United Utilities-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,86 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,432 United Utilities-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 15,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,21 Prozent gesteigert.

Insgesamt war United Utilities zuletzt 11,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net