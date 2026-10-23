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Profitables Vodafone Group-Investment?

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vodafone Group-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.40 EUR -0.02 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2025 wurde die Vodafone Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Vodafone Group-Aktie an diesem Tag bei 0,88 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.136,880 Vodafone Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.361,98 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,20 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Vodafone Group einen Börsenwert von 27,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG

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