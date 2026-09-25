FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Vodafone Group-Anlage?

25.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vodafone Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0,85 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 117,786 Vodafone Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 147,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,25 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,59 Prozent zugenommen.

Vodafone Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net