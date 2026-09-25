DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.313 +0,6%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,20 -0,9%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 73.791 -0,5%Euro 1,1389 +0,1%Öl 106,2 -0,4%Gold 4.282 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Vodafone Group-Anlage?

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.46 EUR 0.00 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vodafone Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0,85 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 117,786 Vodafone Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 147,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,25 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,59 Prozent zugenommen.

Vodafone Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Vodafone Group Aktie News

Werbung

Vodafone Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.