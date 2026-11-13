FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vodafone Group-Performance im Blick

13.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,05 GBP. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 488,759 Vodafone Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 576,98 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 12.11.2026 auf 1,18 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,30 Prozent verringert.

Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net