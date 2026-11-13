FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Vor 10 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,05 GBP. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 488,759 Vodafone Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 576,98 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 12.11.2026 auf 1,18 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,30 Prozent verringert.
Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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