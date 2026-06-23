FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren verloren

Vodafone Group-Anlage im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien verlieren können.

Das Vodafone Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Vodafone Group-Papier letztlich bei 2,19 GBP. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4.559,964 Vodafone Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 1,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.785,68 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,14 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 24,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net