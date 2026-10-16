FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet

Lukrativer Vodafone Group-Einstieg?

16.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vodafone Group-Investment verlieren können.

Am 16.10.2016 wurde die Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,435 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 1,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,41 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,59 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 27,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net