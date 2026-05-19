FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vodafone Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Vodafone Group-Anteile letztlich bei 1,27 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Vodafone Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 78,797 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,25 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 21.05.2026 auf 1,12 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 11,75 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich jüngst auf 26,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net