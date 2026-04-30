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Aktie mit Dividende

FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Weir Group Aktionären eine Freude

01.05.26 14:03 Uhr
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Weir Group Aktionären eine Freude | finanzen.net

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Weir Group PLC
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Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Weir Group am 30.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,42 GBP je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 5,00 Prozent angehoben. Somit schüttet Weir Group insgesamt 107,60 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,82 Prozent zugenommen.

Weir Group- Dividendenrenditeanpassung

Via London beendete der Weir Group-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 26,54 GBP. Das Weir Group-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Weir Group-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Weir Group-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Weir Group-Papier eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,83 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Weir Group via London 16,10 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 22,53 Prozent stärker zugenommen als der Weir Group-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Weir Group

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,45 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,69 Prozent ansteigen.

Grunddaten der Weir Group-Aktie

Die Dividenden-Aktie Weir Group gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 7,125 Mrd. GBP wert. Dividenden-Aktie Weir Group verfügt über ein KGV von aktuell 29,74. Der Umsatz von Weir Group betrug in 2025 2,565 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,96 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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