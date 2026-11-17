Profitable Weir Group-Investition?

Vor Jahren in Weir Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Anteile betrug an diesem Tag 18,38 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Weir Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,441 Weir Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Weir Group-Papiers auf 23,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,86 GBP wert. Damit wäre die Investition 27,86 Prozent mehr wert.

Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net