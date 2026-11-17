FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Weir Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Anteile betrug an diesem Tag 18,38 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Weir Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,441 Weir Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Weir Group-Papiers auf 23,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,86 GBP wert. Damit wäre die Investition 27,86 Prozent mehr wert.
Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Weir Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Weir Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen