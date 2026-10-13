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FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Weir Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Weir Group PLC
31.80 EUR 0.60 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Weir Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Weir Group-Papiers betrug an diesem Tag 28,48 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,112 Weir Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 941,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,80 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,90 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Weir Group belief sich zuletzt auf 6,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.12.12 Weir Group kaufen Exane-BNP Paribas SA
14.11.12 Weir Group neutral Nomura
07.11.12 Weir Group outperform Exane-BNP Paribas SA
07.11.12 Weir Group neutral J.P. Morgan Cazenove
07.11.12 Weir Group buy Deutsche Bank AG

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