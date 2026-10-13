FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Weir Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Weir Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Weir Group-Papiers betrug an diesem Tag 28,48 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,112 Weir Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 941,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,80 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,90 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Weir Group belief sich zuletzt auf 6,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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