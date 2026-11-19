Profitables Whitbread-Investment?

Vor Jahren in Whitbread eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,42 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 36,470 Whitbread-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (28,93 GBP), wäre die Investition nun 1.055,07 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,51 Prozent.

Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net