FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr gekostet

Lukrative Whitbread-Investition?

22.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Whitbread-Aktien verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das Whitbread -Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,54 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Whitbread-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,171 Whitbread-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 26,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,73 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,27 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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