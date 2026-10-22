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Lukrative Whitbread-Investition?

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Whitbread-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Whitbread PLC
31.42 EUR -0.06 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,54 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Whitbread-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,171 Whitbread-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 26,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,73 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,27 Prozent.

Der Marktwert von Whitbread betrug jüngst 4,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Whitbread Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Whitbread nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.11.12 Whitbread underperform Exane-BNP Paribas SA
19.10.12 Whitbread overweight J.P. Morgan Cazenove
05.10.12 Whitbread buy Nomura
04.09.12 Whitbread overweight Morgan Stanley
20.03.12 Whitbread overweight Morgan Stanley

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