FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Performance unter der Lupe

15.10.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Whitbread-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Whitbread-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,94 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 303,594 Whitbread-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 25,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.711,28 GBP wert. Mit einer Performance von -22,89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Whitbread wurde am Markt mit 4,29 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net