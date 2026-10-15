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Performance unter der Lupe

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Whitbread-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Whitbread PLC
29.96 EUR -0.36 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Whitbread-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,94 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 303,594 Whitbread-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 25,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.711,28 GBP wert. Mit einer Performance von -22,89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Whitbread wurde am Markt mit 4,29 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Whitbread Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Whitbread nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.11.12 Whitbread underperform Exane-BNP Paribas SA
19.10.12 Whitbread overweight J.P. Morgan Cazenove
05.10.12 Whitbread buy Nomura
04.09.12 Whitbread overweight Morgan Stanley
20.03.12 Whitbread overweight Morgan Stanley

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