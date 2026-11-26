Lukrativer Whitbread-Einstieg?

Vor Jahren Whitbread-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Whitbread-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,16 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 310,945 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.644,28 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,56 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Whitbread belief sich zuletzt auf 4,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net