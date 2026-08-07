FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Whitbread-Performance

13.08.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Whitbread eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.08.2021 wurden Whitbread-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,55 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 316,953 Whitbread-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.857,27 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 12.08.2026 auf 24,79 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 21,43 Prozent.

Whitbread wurde am Markt mit 4,12 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net