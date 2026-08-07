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Whitbread-Performance

FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Whitbread eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Whitbread PLC
28.98 EUR 0.16 EUR 0.56 %
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Am 13.08.2021 wurden Whitbread-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,55 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 316,953 Whitbread-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.857,27 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 12.08.2026 auf 24,79 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 21,43 Prozent.

Whitbread wurde am Markt mit 4,12 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
23.11.12 Whitbread underperform Exane-BNP Paribas SA
19.10.12 Whitbread overweight J.P. Morgan Cazenove
05.10.12 Whitbread buy Nomura
04.09.12 Whitbread overweight Morgan Stanley
20.03.12 Whitbread overweight Morgan Stanley

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